¿Cómo es tu vestidor ideal?

Ahora que es el momento de hacer el cambio de armarios y de despojarnos de todas esas prendas grises del invierno, seguro que todos hemos pensado lo mismo: ¿por qué no tenemos el armario mejor organizado? Y es que por mucho que empecemos la temporada clasificando camisetas por colores y chaquetas por texturas al final el ritmo frenético del día a día acaba por convertir nuestro vestidor en un caos. No obstante, no todo va a ser culpa nuestra y es que nuestros hogares no siempre cuentan con el espacio perfecto para nuestra ropa. Pero, ¿cómo sería nuestro vestidor ideal?

Los hay que lo prefieren con todo a la vista y quienes son más discretos y nunca podrían prescindir de puertas. También están aquellos que lo incorporan en el dormitorio y los que prefieren tenerlo cerca del baño. Los hay que se conforman con tener una esquina bien apañada y hay a quien no le sirve tener una habitación entera para este fin. Descubrimos algunos vestidores llenos de ideas para crear nuestro vestidor ideal.