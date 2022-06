6 ideas para hacer más luminoso tu recibidor

No es la solución más sencilla, porque implica hacer reforma en casa, pero si estás pensando en llevar a cabo algunos cambios estructurales en tu vivienda debes tenerla en cuenta. El open concept es tendencia y abrir tu salón hasta la puerta de casa no solo está de moda, sino que además es la mejor manera de conseguir que tu recibidor esté iluminado. Porque aunque esta habitación entre a formar parte del salón, eso no significa que no tengamos que crear un espacio destinado la entrada.

En esta vivienda reformada por el estudio Diseño y arquitectura interior, el recibidor está incluido en el gran salón y eso consigue hacerlo tan luminoso como el resto de la habitación. Sin embargo, la entrada está ahí, con su perchero para colgar los abrigos, su armario guardarropa y un detalle magistral: la alfombra de baldosas que nos recuerda que, aunque veamos el salón, seguimos dentro de la entrada.