6 diseños de jardín para todos los gustos

Ni el frío, ni la lluvia, ni los cambios de estación… Eres de los que no se resignan a dejar de aprovechar el jardín porque las condiciones climatológicas sean adversas y, por eso, sea otoño, primavera, invierno o verano estás dispuesto a sacar el máximo partido a una zona de la casa que no todo el mundo puede disfrutar. Y es que aprovechar las posibilidades que ofrece el exterior de una vivienda es uno de los grandes retos para aquellos que, como si de los míticos cuadros de 'empleados del mes' (propios de las películas americanas) se tratara, buscan alzarse con el título del perfecto anfitrión, aquel que no deja pasar la oportunidad de celebrar una reunión familiar, con amigos o vecinos, convirtiendo su jardín en el epicentro de la vida social que resiste a las inclemencias meteorológicas como la Gran Muralla China lo hace al paso del tiempo.

Porque hablar de aprovechamiento es hablar de diseños de jardín con personalidad y llenos de vida, en homify hemos preparado una selección de ideas que, en función de la estación del año en la que te encuentres, te ayudarán a llenar de actividad tu jardín haciendo de tu casa una parada obligada para los amantes de la diversión en exteriores.