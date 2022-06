Dormitorios dobles – 6 ideas prácticas y divertidas

La primera de las cuestiones a abordar a la hora de preparar el dormitorio para gemelos es la zona de descanso. Dicen que querer es compartir de modo que, si optas porque tus pequeños compartan no solo su fecha de nacimiento sino también un mismo espacio dentro del hogar has de plantearte cómo dormirán. Una solución práctica para aquellos que no anden muy sobrados de metros es la instalación de literas. Una estructura de camas doble permitirá a los pequeños disfrutar del placer de compartir aunque eso sí, como dice el refrán, juntos pero no revueltos.

Desde diseños customizados a otros más tradicionales, las literas te permitirán ganar algo de espacio al tiempo que decorar la habitación con un elemento divertido y original. Puedes encontrar algunos modelos muy interesantes en nuestro libro de ideas: Literas infantiles, pasión por compartir. No obstante, si este sistema no termina de convencerte siempre puedes apostar por otros como las camas tren o las camas nido que, igualmente, encajan a la perfección en los dormitorios para gemelos.