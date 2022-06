Un spa en casa

Afortunados son los que tienen un balcón, terraza o, en el mejor de los casos, un jardín o patio, donde poder disfrutar de la primavera y el verano en la tranquilidad y privacidad de su propia casa. Porque el terraceo de bares apetece, pero leer un buen libro o tomar el desayuno bajo un cielo azul a solas con el sol no tiene precio. A dos días de empezar el mes de abril, pocos de estar de vacaciones de Pascua, y ya empezada la primavera, no hay excusa que valga para no poner al día los espacios exteriores de nuestra casa. Limpieza a fondo, labores de jardinería, sacar los muebles del trastero y, ¿qué más necesitamos? Un lugar para refrescarnos sería la bomba. Las piscinas son siempre una buena opción, aunque también la más complicada: necesitamos bastante presupuesto y, sobre todo, bastante terreno para poder construirlas. Los spas, sin embargo, requieren menos espacio y pueden colocarse incluso en la terraza de un apartamento. Son íntimos, refrescantes y, sobre todo, relajantes. ¿Qué más les podemos pedir? ¡Descubrámoslo a continuación!