8 valiosos consejos para ayudarte a vender tu casa

Hay pequeños detalles que pueden hacer que la decisión se decante o no a nuestro favor. Pequeños desperfectos como pomos de puertas sueltos, rodapiés astillados, marcos desencajados, etc, etc, producen una sensación de descuido y deterioro que no acompaña a nuestros argumentos de venta. estas pequeñas reparaciones no llevan mucho tiempo e incluso algunas pólizas de seguros de hogar las cubren, asñiq ue manos a la obra.