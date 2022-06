Ideas imprescindibles: convierte tu ducha un lugar muy atractivo

¡Ay, la ducha! Ese rival indiscutible de la bañera. Un espacio vital en nuestras vidas. Y es que todos sabemos de la increíble importancia que tiene la ducha en nuestra casa: un espacio donde relajarnos antes de meternos en la cama o un lugar donde despejarnos y cargarnos de energía antes de empezar un nuevo día.

Las tendencias en bañeras y duchas van cambiando continuamente, pero lo que desde luego no cambia es la necesidad que todos tenemos de tener un espacio amplio, donde no nos demos con los codos en la mampara al coger el champú o donde no se nos pegue la típica cortinilla mientras nos duchamos…

Por eso hoy te traemos 6 maravillosas opciones para que tu ducha sea distinta al resto, para que sea original, divertida, atrevida, llamativa. Queremos que la ducha deje de ser para ti un simple lugar de paso, un trámite que hay que pasar a diario y punto. Nuestra intención es que la ducha sea ese centro neurálgico dentro de tu baño. O en cualquier otra estancia de tu casa, como el dormitorio o el salón… ¿por qué no? Esperamos que saques en claro muchísimas ideas y que sobre todo veas las cantidad de posibilidades distintas que puede ofrecer una ducha.