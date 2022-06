7 ideas para diseñar el baño perfecto en un ático

Los baños son los lugares del hogar que más se relacionan con la higiene y por consecuente con la luminosidad, los blancos, la limpieza. Cuando entramos a baños públicos con en seguida la luz tenue, o directamente rota, los colores apagados de las paredes, y las puertas que, o directamente no cierran, o lo hacen para mostrarte las pintadas y el suelo, a veces mojado, a veces con colillas, hacen que desees terminar rápido y salir. Por suerte no todos son así, pero en momentos de urgencia: ¿quién no ha podido evitar esta simpática experiencia? Está clara una cosa: gracias a la existencia de este tipo de baños, apreciamos más los nuestros al llegar a casa, por modestos, o no, que sean.

Así es que la necesidad imperiosa de tener un baño que dé, desde el primer impacto, una sensación de limpieza y frescor, se comprende perfectamente. Al fin y al cabo, a todos nos impresiona entrar a los baños luminosos y con espacio donde todo parece haberse situado, como por arte de magia, en el lugar correcto, de la forma y con los colores perfectos. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de un apartamento o un chalet normal, nos hemos comprado un ático, donde los techos se inclinan y la luz se da de forma no uniforme? ¿O si el espacio es reducido y no creemos poder hacer el baño de nuestros sueños? Entonces este es tu post. Atendemos a las dudas que nos llegan y por ello en Homify, os enseñaremos algunos ejemplos y consejos de cómo diseñar el baño que quieres en el ático que deseas.