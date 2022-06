Top 5 de la semana: reformas, interiores de diseño y un cortijo rehabilitado

De vacaciones o no, a los que les interesa el diseño no deben dejar escapar la ocasión para ponerse al día de las últimas tendencias. Y para ello, ¿qué mejor manera que estar al tanto de los proyectos y temas más leídos en la semana? Con este objetivo os traemos como otro domingo cualquiera nuestro Top 5 de la semana, para que nadie diga que conocer la actualidad no está al alcance de todos. Hoy en el menú, platos variados y a gusto de todos: interiores elegantes y sencillos, reformas que transforman en diseño todo lo que tocan, estilo rural, pero moderno, y como siemore nuestros más que apreciados Antes y después. ¿Qué te pides tú? Te los mostramos todos a continuación.