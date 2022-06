No existe bola de cristal ni premonición fantástica que pueda predecir el futuro. Por tanto, ¿quién puede responder a la pregunta de cómo serán las casas del futuro? ¿Seguiremos viviendo en pisos convencionales, en apartamentos con habitaciones, salón, cocina y baño o la arquitectura doméstica cambiará drásticamente? Nadie puede saberlo. Pero si analizamos la situación actual y la pasada podemos deducir que la arquitectura doméstica evoluciona lentamente. ¿O acaso la mayoría de nosotros no vive en apartamentos que llevan puesta la etiqueta de convencionales ? Sin embargo, no hay que negar que la arquitectura doméstica de los últimos años busca conceptos diferentes que se adapten mejor a las condiciones y estilos de vidas contemporáneos. A esto, hay que sumar los avances técnicos que permiten, además, incorporar materiales, estructuras y sistemas nuevos que mejoran la calidad interior de nuestro habitar.

Repasamos los rasgos más destacados y diferentes de la arquitectura contemporánea para conocer la tendencia a la que se dirige la arquitectura del futuro.