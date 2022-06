Vallas de jardín: 6 materiales para 6 estilos

¿Por qué es necesario construir una valla? En algunos caso podemos aprovechar los elementos naturales, como las plantas y arbustos para fabricar nuestra propia división. En este caso, vemos un espectacular seto que rodea todo el perímetro de la finca, no se crea ningún impacto en el entorno natural ya que todo parece integrado en el mismo paisaje. No siempre es necesaria una obra ni otros materiales que no sean la propia naturaleza.

