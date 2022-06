Cómo convertir un contenedor en vivienda

Has de contar con un proyecto visado por un arquitecto para obtener la Licencia Municipal de Obra y la posterior Licencia de Habitabilidad para poder realizar la conexión a los servicios y suministros básicos esenciales de recursos y energía y vertido de aguas residuales. La legalidad de este tipo de construcciones es confusa, pues en pura teoría no puede aplicarse la legislación destinada a inmuebles, a algo que no es más que una acumulación de módulos proyectados y destinados a ser transportado de un sitio a otro. No obstante, hay jurisprudencia que define un inmueble, no por sus características constructivas sino por su vocación, tanto de permanencia, como de constituirse en vivienda habitual, algo que queda al arbitrio de los jueces, los únicos que pueden considerar cuando estos objetos tienen la consideración de inmueble y cuando no.