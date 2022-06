De oscuro y anticuado a oasis luminoso

I Loft You no es una declaración de amor. Por lo menos, no en el sentido tradicional. Pero sí es una declaración de amor a las cosas bien hechas, a los diseños cuidados y los espacios llenos de luz. Este es el nombre del despacho de arquitectura que ha sido el encargado de realizar la reforma que hoy os queremos mostrar en este libro de ideas. Así que os recomendarnos acompañarnos en esta visita, en la que vamos a ver la transformación radical de una vivienda mediante unos sencillos trucos y pequeñas intervenciones.

Va a ser de lo más entrañable.