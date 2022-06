Tendencias de decoración 2015: interiorismos a la moda

Los cactus en particular y las plantas en general, han sido tendencia a lo largo de este año y esperamos que lo sigan siendo durante muchísimo tiempo. Las plantas no sólo aportan un toque de color y naturaleza maravilloso en cualquier espacio, si no que además son muy beneficiosas para nuestro hogar si las tenemos bien cuidadas y atendidas.

Este año los cactus han sido una de las plantas de moda, así como otro tipo de vegetales, muchos de ellos para colocarlos en sentido vertical como en esta foto. La típica maceta de pie se ha quedado un poquito desterrada tras este tipo de maceteros que se colocan en la pared como si de cuadros se tratase. Y es que no hay mejor obra de arte que la que ofrece la propia naturaleza.