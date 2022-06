Estos Reyes regala – ¡un dormitorio infantil perfecto!

Todos aprendimos de El Principito a no rechazar ese niño interior que llevamos dentro aunque la realidad sea que más veces de las que deberíamos lo olvidamos. Es complicado intentar no ver un sombrero en lugar de una serpiente comiéndose a un elefante. Para muchos esa dulce y sencilla visión del mundo solamente ocurre una vez y es durante nuestra infancia. En cuanto nos damos cuenta que realmente existen los problemas sin solución ni respuesta, por mucho que no queramos renunciar a nuestra pregunta, es cuando empezamos a dejar de lado esa parte de nosotros. Madurez lo denominan algunos, estupidez otros. Pero si hay un momento en que recuperamos esa ilusión infantil es sin duda con la llegada de los hijos. Gracias a ellos, aunque sea sólo durante su infancia, esa felicidad y curiosidad tan característica de todos los niños, vuelve a nosotros. Los dibujos regresan a nuestra vida, de la misma forma la búsqueda constante de respuestas, aunque esta vez somos nosotros a quienes nos toca el papel de contestar. Ya puedes ir buscándote buenas respuestas para la maravillosa pregunta del origen de los niños, o peor: ¿por qué los niños de mi clase dicen que no existen los Reyes Magos? . Asegurada queda la maldición a todos ellos.

Pero todo es efímero y, como de costumbre, el tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos diciendo: volvería a esa etapa vuestra aunque fuera por unas horas solo . Pues bien, te traemos hoy algunas ideas para alargar todo lo posible esa edad de oro, y que tanto ellos como vosotros disfrutéis al máximo de ella con estos sencillos pasos para crear su perfecto dormitorio infantil.