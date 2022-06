ChopChop: la cocina que sabe adaptarse

Hay quienes son metódicos, y en la cocina no dejan lugar a la invención. Otros se dejan llevar por la intuición e improvisan las recetas con ayuda del sentido del olfato y el gusto. Muchos aman estar entre fogones, y otros lo odian. Para algunos cocinar es simplemente lo que se hace dos veces al día antes de la comida y la cena. Pero gustándote o no, nadie se salva de echar horas en la cocina. Por eso, su diseño ha de buscar no solo la estética y la elegancia, sino también crear un espacio lo más funcional y cómodo posible para que cortar, picar, lavar, freír, y esas mil acciones diferentes que se realizan en las cocinas, se hagan de la manera más cómoda y natural posible.

Partiendo del hecho de que la funcionalidad es algo exigible a cualquier diseño, hoy os presentamos una cocina que le da la vuelta a este concepto. ChopChop es una cocina práctica en todos los sentidos y para todos los públicos. Dirk Biotto, diseñador industrial alemán, ha conseguido crear la cocina de cualquier hogar, incluso la de aquellos que tienen movilidad reducida. De hecho, el origen de su diseño parte de aquí, de facilitar eso de cocinar a aquellos que lo tienen más difícil. Patas regulables y un sinfín de detalles pensados para que cualquier persona pueda usar estas piezas.