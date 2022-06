Añade madera en tu decoración – ¡7 ideas geniales!

Cuando pensamos en madera, pensamos en ambientes cálidos, acogedores, entrañables; también imaginamos muebles robustos y de una calidad perpetua en el tiempo. Esta percepción de la madera despierta inevitablemente la sensación de hogar que nosotros, a través del diseño, intentamos construir dentro de cualquier casa y que tú, a través de gestos y experiencias, te encargas de mantener. Y es que este material noble no sólo agrada a los cinco sentidos, sino también a la arquitectura, estética y diseño de nuestro hogar. Entre las cualidades que justifican nuestro amor eterno por ella, se encuentra la enorme calidad de sus productos frente a otros materiales, como por ejemplo el plástico, si hablamos de piezas del mobiliario. Además, el tono natural que todos ellos lucen nos permite customizarlos a nuestro gusto y adaptarlos si más adelante cambiamos de opinión.

Mire por donde se mire, la madera ha sido, es y será la gran mimada en lo que a diseños de interiores y arquitectura se refiere. Y razones, no le faltan. Si, como nosotros, tú también te has declarado fan de ella, no te pierdas nuestra siguiente lista de 7 fabulosas maneras de incluirla en la decoración de casa.