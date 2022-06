Una buhardilla coqueta y bohemia en París

Confiésalo. Tú también has soñado alguna vez en escaparte a vivir a París, a una cuca y bohemia buhardilla sobre el Sena. A mí al menos me ha pasado. No sé si tendrá algo que ver con la Rayuela de Cortázar o la locura audiovisual de Moulin Rouge, pero hay un encanto en París que parece ir siempre asociado a los techos abuhardillados de un pequeño pero acogedor pisito con vistas a la ciudad de la luz.

Pues bien, los sueños, a veces, se cumplen. Aunque sean a través de la pantalla de un ordenador. Y es que en esta ocasión cogemos la maleta para mudarnos a un piso lleno de encanto en el corazón de París. Una buhardilla tan pequeña como bien organizada. Tan práctica como coqueta. Un apartamento lleno de grandes ideas que te harán volver a tener ganas de darte a la bohemia parisina y mudarte a la capital francesa.