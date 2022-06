6 ideas para renovar el diseño de tu salón

Si te has decantado por el estilo escandinavo, donde las tonalidades claras mandan, no te olvides de poner un poco de color para darle energía a la decoración de tu salón. Si has adquirido un sofá de color claro y quieres añadir un toque divertido, siempre dentro del estilo nórdico, apuesta por cojines con colores pastel o incluso tonos fuertes sin llegar a ser colores chillones. Algún accesorio de estilo navy o en tono arena marcarán la diferencia pero mantendrá la elegancia y la serenidad que tanto gusta a los amantes de este estilo del norte de Europa.