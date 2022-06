Diseño de cocinas con personalidad

Aburridos de las cocinas asépticas que últimamente nos ofrecen malas interpretaciones de estilos minimalistas, hoy hemos decidido encontrar los diseños más cálidos de cocinas del panorama nacional. Este espacio en el hogar, ha cambiado mucho su concepto durante la historia. Hoy en día, este lugar ya no solo es frecuentado por mujeres, ahora los fogones se comparten a partes iguales con el género masculino. Puede que este sea uno de los motivos por lo que en tiempos modernos la cocina se ha convertido en el corazón de un hogar y ya no solo significa cocinar. Lleva implícitas muchas otras acciones: comer, compartir, convivir. Esta tendencia de convertir las cocinas en lugares sociales, como el salón o comedor, junto al hecho de que cada vez habitamos espacios más pequeños, ha llevado a que las cocinas ya no se construyan de manera independiente y que compartan habitación con otros usos. Es innegable que estos lugares de casa rebosan calidez, en el sentido más amplio de la palabra, y pasión, y así debe reflejarlo su diseño y decoración.

A continuación, 5 cocinas con chispa en España diseñadas por expertos españoles.