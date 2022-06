Consigue un Armario Pequeño, Bonito y Bien Ordenado con esta Guía

Un invento sencillo, pero práctico donde los haya, son las perchas. Quizá apostar por ellas puede sonarte a una idea muy básica, porque ¿quién no tiene unas cuentas en su armario? Sin embargo, subestimamos su enorme capacidad para ordenar y aprovechar el espacio porque pensamos que su diseño no va más allá de las clásicas perchas de madera que todos conocemos. Lo ideal es equipar nuestro armario con un buen puñado de distintos modelos (con una barra atravesada, las de pinzas, las perchas con varios colgadores, etc) para poder combinarlas y colgar más de una prenda a la vez. Seguro que haces espacio para la nueva incorporación de otoño-invierno.