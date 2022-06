Increíble casa portátil en 75 m2

Ya en la fachada de esta casa vemos que no se trata de la típica casa prefabricada que muchos tienen en mente, con materiales más frágiles o con un diseño menos atractivo que una realizada en obra. Vemos una casa revestida en mármol y pizarra, con un pequeño porche y enormes ventanales para que no se pierda un ápice de luz en su interior. Se trata de una casa de estilo modernista, de líneas rectas y combinando no sólo estos dos materiales naturales, si no estos dos colores opuestos que resultan muy sobrios y sofisticados. Lo cierto es que el porche no está demasiado decorado en esta fotografía, pero tenemos espacio suficiente para un pequeño salón de exterior o un comedor de tamaño medio. Puede dar muchísimo juego si sabemos sacarle partido.