8 sencillas pautas para organizar tu armario

Con los zapatos ocurre un poco lo mismo que con la ropa. No ocupan igual las botas o zapatos de invierno que las sandalias ligeras o chanclas de verano. Lo ideal para colocar los zapatos es disponer de un mueble zapatero. Podemos encontrarlos en el mercado en multitud de diseños, texturas, colores y estilos y será fácil encajarlos en la decoración de nuestro dormitorio o porque no en un pasillo o en algún rincón de nuestro hogar. Existen también armarios zapateros, más grandes pero que por su tamaño ya nos condicionan más a la hora de decidirnos por esta opción. Si no disponemos de espacio podemos optar por incorporar en la parte baja de nuestro armario unas estanterías en las que colocar nuestros pares de zapatos de manera ordenada. Es mejor deshacerse de las cajas ya que ocuparían más espacio y procurar ponerlos siguiendo un orden tratando de juntar el calzado deportivo por un lado, los zapatos de tacón por otro.. Esto es, ordenar de manera que cuando abramos el armario encontremos sin dificultas las cosas y la sensación sea de orden y limpieza..