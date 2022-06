Claves para controlar el consumo energético de tu hogar

Por último, pero no menos importante, para completar nuestro consumo eficiente es controlar el gasto de agua. Acciones tan sencillas como renovar nuestra vieja grifería o por otra de tipo 'monomando' -para regular fácilmente la temperatura del agua- o instalar un sistema de doble pulsador en nuestro inodoro con el que ahorraremos una gran cantidad de agua, así como controladores de caudal en los grifos de cocina y baño. Aunque esta factura no suponga tanto para nuestro bolsillo no podemos dejar de lado el consumo responsable y moderado.

También podemos ahorrar en agua caliente y energía instalando sistemas con acumulación de agua caliente que conllevan un menor consumo frente a los de producción instantánea.

A todas estas medidas y que sumar nuestros hábitos cotidianos, como cerrar el grifo cuando no lo estamos utilizando o controlar el agua que empleamos en la ducha. Con estas medidas y un poco de voluntad nuestro hogar será perfectamente eficiente o lo que es lo mismo, eficientemente perfecto.