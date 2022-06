6 buenas ideas para decorar tu recibidor

Siempre será una buena opción decantarnos por un mueble típico de recibidor. Eso sí, depende de qué mueble. Nosotros queremos ofrecerte este, que nos ha parecido muy original, sencillo, elegante y sofisticado. ¡Ah! Y muy funcional.

Se trata de un mueble de almacenamiento suspendido lacado en blanco y con dos aberturas que hacen las veces de pequeñas estanterías (en gris y rojo). Además cuenta con muchísimo espacio de almacenaje con 8 cajones de tamaño pequeño y cuatro de tamaño grande… ¡no va a faltar sitio para nada! Es un mueble versátil, que encaja a la perfección en muchos tipos de estilos y casas, además de no ocupar demasiado espacio al estar pegado a la pared y no tener demasiado fondo. Va combinado con este estupendo espejo también de estilo moderno que acaba de completar el look.