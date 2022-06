8 cortinas para una casa ¡fascinante!

Una de las más evidentes condiciones que no podemos pasar por alto cuando elegimos las cortinas de casa, es el tamaño y diseño de la ventana. El peso visual de éstas, aumenta o disminuye proporcionalmente de acuerdo al espacio que ocupen en la pared, por eso, es vital elegir un diseño que no sobrecarge la imagen de la habitación. Las textiles translúcidos, estores o tonalidades pasteles son una apuesta segura, no obstante, si te niegas a renunciar a esa imagen regia que unos buenos cortinones aportan al salón de casa, entonces puedes apostar por diseños caídos y con lazos como el de la fotografía. Recuerda prescindir de visillos interiores y colocarlas directamente en la ventana, así disminuye peso visual y dejan pasar más fácilmente la luz.