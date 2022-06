7 claves para hacer del salón un lugar muy acogedor

El salón de casa vendría a convertirse en nuestra particular interpretación de aquella frase ’There is no place like home’ que trasladó a Dorothy de vuelta a su hogar desde el maravilloso País de Oz. Porque no existe lugar en este mundo que se compare al escenario al que pertenecen nuestros mejores recuerdos, ese en el que nos sentimos nosotros, sin vergüenzas ni discreciones. En casa, ese escenario es sin dudarlo, el salón. Aquí, cada detalle suma, y casi sin querer, ejerce una influencia eficaz que sólo nosotros seremos capaces de adjudicarle. Decorar se convierte en una tarea que lleva marcada la impronta de quien la crea, y en esta ocasión, la principal intención pasa por convertirlo en un lugar agradable.

Seguramente, la primera de las claves para conseguir crear una atmósfera acogedora sea la elección de tonalidades neutras y cálidas. ¿El motivo? Sus efectos basados en la cromoterapia están directamente relacionados con la sensación de bienestar y tranquilidad. Además de ser muy fáciles de combinar, elegir colores neutros disminuye las posibilidades de aburrirnos y adjudicarnos un dolor de cabeza innecesario al tener que cambiarlos.