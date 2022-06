Misión puente: 3 casas rurales en Europa

Todos sabemos que el 19 de marzo tiene dos significados en España: es el Día del Padre y, no menos importante, ¡es festivo nacional! Lo que significa que mañana el despertador no sonará y podremos disfrutar de unas horas más de sueño. Si eres afortunado, puede que incluso tu suerte incluya también al viernes, y puedas disfrutar de un fin de semana de 4 días. Si es así, y si las circunstancias lo permiten, esperamos que no hayáis dejado escapar la ocasión y podáis huir de la rutina y de las urbes para respirar un poco de aire fresco y disfrutar de los primeros rayos de sol de la primavera. Este puente puede convertirse en el perfecto aperitivo para lo que pronto nos espera: ¡la Pascua!

Si el verano es sinónimo de playa para la gran mayoría, estas escapadas en primavera siempre están asociadas al campo. Los destinos favoritos se convierten en los más rurales. Almuerzos al aire libre, caminatas entre la maleza y noches frescas combatidas con el fuego de una chimenea: estos son los planes de desconexión que os proponemos hoy a través de este libro de ideas. Y aunque en España tenemos casas rurales por doquier, hoy os proponemos 3 destinos fuera de la península. Preparamos las maletas y nos dirigimos a Inglaterra, Italia y Austria para descubrir cuál es el concepto de rural en otros países europeos. ¿Nos acompañas? ¡Abróchense los cinturones y abran bien los ojos, que despegamos!