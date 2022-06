6 ideas de decoración para dormitorios originales

No dejamos atrás los vinilos porque se trata de una herramienta sencilla y económica de personalizar nuestro dormitorio y hacerlo más original y diferente. Una de sus grandes ventajas es su instalación, tan fácil que no se necesita ser demasiado manitas para hacerlo. Como además su precio es bajo, siempre podemos cambiarlo y sustituirlo por otro si queremos darle un nuevo aire a la habitación. No obstante, si lo que queremos es que dure, debemos saber que los vinilos tienen cada vez mejores acabados, que no se dañan con la exposición al sol y son sencillos de limpiar, por lo que si lo deseamos pueden durar mucho tiempo.

El que vemos en esta luminosa habitación nos lo trae Lyona.