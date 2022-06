Antes y después: la reforma de una casa de interés histórico

Durante nuestra infancia escuchamos varias veces, sobre todo en boca de nuestros padres, que no hay que fiarse de las apariencias, que pueden ser engañosas y que el hábito no hace al monje. Esta frase es válida también en el campo de la arquitectura ya que la mayoría de las fachadas no reflejan lo que ocultan en su interior. Con estas pistas comenzamos a hablaros sobre el Antes y después del día de hoy, una casa en Aberdeen, Escocia.

Comenzamos ya, sin más demora, a presentaros el proyecto que hoy nos ocupa. La fachada, declarada monumento de interés histórico, no deja entrever el interior escandinavo que os mostraremos a continuación, muy lejos de la decoración de los años 70 que encontraron los arquitectos al llegar.