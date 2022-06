Ideas y consejos para una boda sin sobresaltos

El calendario nos dice hoy que nos encontramos a mediados del mes de marzo. Dentro de poco comenzará la primavera y con esta nueva estación empezaremos a planear jornadas al aire libre y celebraciones. Los fines de semana se llenarán de bautizos y comuniones y las bodas no tardarán en empezar, si es que no lo han hecho aún. Los seis meses que discurren entre abril y octubre son los meses más demandados para los casamientos. A pesar de que en invierno existen ofertas y descuentos, la mayoría opina que el tiempo es un factor determinante en un día tan importante y no quieren arriesgarse.

La elección de la fecha de la boda no es el único punto importante de la planificación de la ceremonia, una vez decidamos si la boda será religiosa o civil, si se celebrará en verano o en invierno y el presupuesto con el que contamos habremos recorrido poco más que el principio del camino. Sabemos que no es fácil planear una celebración como esta, tanto si sois los afortunados casaderos como si vuestra relación con los novios os obliga a formar parte del comité que planea la fiesta.

En homify hemos decidido que ha llegado el momento de hablar de bodas. Intentaremos ayudaros a planificar la vuestra para que no se convierta en un quebradero de cabeza.