Ideas de diseño para el jardín

Ya se huele en el ambiente, la primavera está cerca. Pronto llegará una de las estaciones favoritas por todos, la de mañanas soleadas, mediodías calurosos, tardes agradables y noches frescas. Poco a poco vamos desprendiéndonos de las capas que nos han acompañado todo el invierno y nos atrevemos a salir sin abrigo. Apagamos las calefacciones; guardamos las botas hasta el invierno que viene, nuestros pies necesitan un respiro; y planeamos qué haremos esta estación: primavera siempre es sinónimo de unas prevacaciones como aperitivo al verano.

¿Playa o naturaleza? Pocos se decantan por la primera opción, tampoco hay que pecar de precipitados. Sin embargo, muchos optan por reservar unos días en alguna casa rural próxima a su ciudad o simplemente pasar unos días en el chalet o la casa de campo, si somos afortunados. Si esta última es nuestra realidad, todos sabemos lo que también conlleva la llegada de la primavera: ¡la puesta a punto del jardín! Sí, ese terreno verde que rodea nuestra casa al que estos últimos meses hemos ido dejando crecer y crecer necesita un corte de pelo. Ya no hay excusas. Con la pala en una mano y las tijeras de podar en la otra necesitamos sanear nuestra maleza. Sin embargo, ¿por qué no aprovechamos esta época donde Lorenzo aún no quema y cambiamos el diseño de nuestro jardín? Los tapices verdes de césped y las margaritas pueden estar acompañados de mucho más diseño que convierta nuestro jardín en un auténtico paraíso. ¿Te atreves? ¡Solo necesitas algo de inspiración! Te la ofrecemos a continuación: