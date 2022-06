Ideas para una decoración acogedora | 2 proyectos de diseño

La decoración es el arte de embellecer los interiores sin perder de mira la funcionalidad. Buscar la manera de que lo práctico sea también agradable a la vista. No es solo una cuestión de estética, también de bienestar: los espacios bonitos nos hacen sentir mejor y son más acogedores. Por eso nuestra casa, que no es otra cosa que nuestro refugio personal, debería ser un lugar que invite a estar y a disfrutar. Sin embargo, en ocasiones da igual el dinero que nos gastemos en muebles o lo mucho que pensemos las combinaciones o los colores: no hay manera de conseguir una decoración realmente bonita.

Por lo general, la solución está en los detalles. Con buenas ideas y un poco de creatividad, conseguir que nuestra casa parezca de revista será mucho más sencillo. Para inspirarte hemos escogido dos proyectos de interiorismo con ideas de decoración que harán más acogedora tu vivienda.