La oficina en casa: ideas y consejos

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Se recomienda crear un espacio propio y aislado, sin embargo, todos sabemos que no es siempre posible tener una habitación destinada en exclusiva a una oficina. Por eso, en muchas ocasiones no queda otro remedio que instalar el estudio en el salón. Así ha ocurrido en este ático en Madrid, en el que una original mesa se apoya en el sofá. Aquí se han cuidado bien las calidades y acabados de los muebles que forman parte del estudio, y es que cuando la oficina va a ser parte de una de las habitaciones más importantes y visitadas de la casa, es importante seguir la línea decorativa del salón y no olvidarnos de la estética a pesar de la funcionalidad.

Un detalle que nos ha llamado mucho la atención de esta pequeña oficina en casa es el mueble en blanco, con puertas curvas lacadas, que puede cerrarse en parte cuando no estamos trabajando, o abrirse del todo para dar paso a una completa estantería de roble macizo en horario de oficina.