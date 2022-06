Top 5 de la semana: apartamentos de diseño y jardines

No nos gustan los días grises, pero en la redacción de homify estamos absolutamente enamoradas de este color en lo que a diseño y decoración se refiere. El gris es un tono sobrio, elegante y sofisticado que acepta pinceladas de otros colores más brillantes, como el rojo. Para mostrar a nuestros lectores la belleza del gris elegimos un proyecto que ha sabido sacar partido a este color y crear interiores deliciosos. La casa está en Bilbao y si aún no has visto este proyecto, no puedes perdértelo.