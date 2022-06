Un dúplex modular: prefabricado y a medida

Natura Rosso es la colección a la que pertenece el dúplex de madera que os presentamos en este libro de ideas. Quizá no lo hayáis podido apreciar, pero no se trata de uno cualquiera. Esta casa de dos alturas pertenece a la empresa Casas Natura, dedicada desde 1992 a la construcción de viviendas modulares a medida. Desde hace algunos años, las casas prefabricadas están en auge, y no es para menos, ya que este sistema industrializado de construir hogares tiene muchas ventajas: las casas tienen un precio cerrado y se construyen en tan solo 90 días. Están montadas en cualquier parte de España, y actualmente también en Francia. Sin embargo, la cualidad de prefabricado no es la única que tiene este dúplex. El material protagonista de esta, y de las otras casas que fabrican en Valencia, es la madera, elegido no solo por sus cualidades estéticas, sino también por su alta calidad como material constructivo.

¿Qué casa quieres? El gran equipo que trabaja en esta empresa familiar, formado también por arquitectos, asesora a cada cliente con el fin de que su nuevo hogar, cumpla todas sus necesidades y expectativas sin la mínima sorpresa sobre el precio final.