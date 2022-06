6 ideas para utilizar papel pintado

Os mostramos un diseño de papel muy especial. Studio Job ha diseñado esta línea de papeles para la galería catalana Roomservice Design. La colección refleja una retrospectiva de la historia de Studio Job y según sus diseñadores, con este papel tapiz no hacen falta pinturas. Estampados como este son muy adecuados para paredes con pequeños desperfectos, el papel conseguirá que no se vean y no se noten. Sin embargo, a no ser que os lo recomiende un profesional, prescindid del papel en paredes con azulejos, al cabo del tiempo las juntas acaban notándose.