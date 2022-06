Aprovecha los rincones: muebles de esquina

Por último, pero no por ello menos importante, os presentamos este escritorio de procedencia británica. Tanto si lo utilizamos como almacenaje o como área de trabajo su funcionalidad no puede ser pasada por alto. Con un gran diseño de estilo industrial es una buena adquisición para hogares rústicos, modernos o incluso minimalistas. Con esta pieza nos será posible trabajar en una mesa amplia que no ocupa mucho espacio dentro de la habitación.

