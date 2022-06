¿Qué tipo de comedor va conmigo?

En el caso de que no nos sobre el espacio como en el caso anterior, tenemos más alternativas. Esta que nos propone esta imagen es montar un comedor de reducidas dimensiones. ¿Cómo? En un rincón de la cocina y con piezas de mobiliario pequeñas que no ocupen casi espacio. Las mesas alargadas son la mejor opción en este caso porque podemos adosarlas a la pared y así reducir su presencia. Pero no nos olvidemos de darle un toque especial con la decoración, como por ejemplo con un frutero o unas bonitas luminarias colgadas.