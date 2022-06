Combinar el color de pared con los muebles – 7 trucos INFALIBLES

El color es la impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, en función de la longitud de onda que tengan estos rayos. Según la RAE, puede definirse también como el carácter peculiar que tienen algunas cosas o, incluso, como una cualidad especial que distingue el estilo. Todas estas definiciones del color no hacen más que poner de relieve la importancia que tienen los colores en nuestra vida, no sólo en un sentido físico sino también psicológico. El color, como vemos, nos transmite sensaciones y por ello siempre ha tenido mucho simbolismo. Asociamos el color con determinadas marcas, lugares, situaciones, pensamientos, etc.

En una vivienda el color aparece en muchos elementos de su decoración interior. En un mismo espacio se mezclan muebles que pueden ser de distintos colores, accesorios de decoración, electrodomésticos y otros aparatos necesarios para el funcionamiento del hogar. Además, las paredes, techos y suelos de la casa también tienen su propio color, así como otros elementos que configuran los límites de la vivienda, como pueden ser las puertas y ventanas. La combinación y superposición de colores de todos estos elementos nos generará una determinada impresión cromática y nos despertará determinadas sensaciones. De este modo, cambiar el color de las paredes para jugar con la paleta cromática del mobiliario puede imprimir un nuevo aire a las estancias, logrando efectos visuales realmente sorprendentes. Te mostramos algunas combinaciones para animarte a jugar con el color en tu propia casa.