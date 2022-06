7 sencillos pasos para amueblar una oficina en casa

Coger el coche o el transporte público y pasar largas horas en atascos para ir al trabajo comienza a tener las horas contadas. Cada vez es más frecuente encontrar trabajadores que ejercen su profesión desde casa con el ahorro que eso representa para las empresas y la comodidad que supone para los trabajadores. Si decides plantearte este tipo de trabajo desde tu propio hogar has de tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de organizar tu propia oficina. Considera que será tu lugar de trabajo y deberás elegir el lugar más adecuado en la vivienda; a veces, no se dispone de espacio suficiente y hay que habilitar un rincón en el salón o en un dormitorio, pero si cuentas con las habitaciones suficientes, el espacio no es un problema y podrás diseñar un despacho a tu gusto. Ten en cuenta también que ha de ser un lugar cómodo y con la equipación necesaria para hacer más efectivas tus tareas, hablamos de mobiliario, complementos y tecnología que te van a acompañar en tus jornadas de trabajo. A continuación, en este artículo, te exponemos las principales decisiones que tendrás que tomar para organizar el espacio profesional que te mereces.