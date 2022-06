Cómo construir una terraza en tu azotea en 8 pasos solo

Cuando dentro del espacio de tu casa no hay una terraza y por eso la tuviste que situar en la cubierta horizontal de tu edificio, lo que debes de hacer es colocar las cosas imprescindibles en esa terraza. En definitiva nos estamos refiriendo a que solo coloques lo que es estrictamente necesario, para no sobrecargar el espacio, pues en definitiva dentro de tu casa ya tienes de todo lo que necesitas y no tienes que subírtelo a la terraza.