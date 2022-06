Top 5 de la semana: casas económicas, reformas y almacenamiento

Si hay un lugar donde el almacenamiento puede convertirse en un problema ese es el dormitorio. Acumulamos demasiados libros, zapatos, vestidos, bufandas y pañuelos que acaban por convertirse en un problema si no tenemos el espacio adecuado para guardarlo. De ahí que en homify nos hayamos atrevido a darte algunas ideas para que eso no te vuelva a ocurrir y en tu dormitorio todo esté donde debe estar. Si aún no conoces nuestras soluciones para el almacenamiento en dormitorio no te pierdas este artículo.