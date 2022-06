19 vallas que todos tus vecinos van a querer copiar

El empleo de la madera como materia prima es algo bastante habitual en las vallas de jardín. Sin embargo, esta propuesta ofrece una solución diferente. De aspecto casi industrial, esta valla de madera reciclada es una opción original que puede poner a prueba tu talento en el arte del Do it yourself. Solo necesitas unos palets de madera y algo de paciencia ¿te atreves?