Con poco, reformaron su terraza: ¡quedó espectacular!

Disponer de una terraza es un verdadero lujo. Sin embargo, a veces, es un espacio descuidado o abandonado que el paso del tiempo lo ha dejado anticuado porque no le hemos dado un uso que nos permitiera disfrutar de un estancia al aire libre tan maravillosa. Como con cualquier reforma que decidimos iniciar, a la hora de remodelar una terraza hay que tener en cuenta diferentes factores que pueden incidir en el resultado final. Uno de ellos es el tratamiento que le daremos a las paredes y al pavimento del suelo. Es importante tener en cuenta la normativa de la comunidad de vecinos para no realizar ninguna actuación no permitida en la fachada, así como solicitar los permisos que fueran oportunos en el ayuntamiento o municipio correspondiente. El aspecto final también se verá influenciado por el tipo de mobiliario y decoración que elijamos. ¿Quieres ver uno de esos maravillosos ejemplos de reforma que tanto nos gusta? Nos trasladamos a México en este artículo de homify.