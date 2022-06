Decoración de paredes moderna y alternativa- 6 ideas geniales

Cuando se trata de innovar, los amantes del diseño de interiores nos volvemos locos. Si no tenemos la oportunidad de hacer grandes reformas, nos conformaremos con cambiar los muebles y las estanterías de sitio cada cierto tiempo con tal de llegar a nuestra casa y verla diferente, como si fuera nueva. La otra opción, a menudo recurrente, es pintar las salas: ya están muy sucias, han perdido el color, o simplemente nos hemos cansado de verlas igual. Pero pongamos el caso de que te has cansado de pintar con los colores clásicos, o que, directamente, quieres coger tu habitación y cambiar su aspecto a tu manera. Pues bien, he aquí otra manera de modificar el aspecto visual de tu casa y aportarle un toque personal y original: los murales. Aunque pintar una sala uniforme y luego jugar con los colores de los muebles, no deja de ser elegante, por algo es un clásico, los murales pueden cambiar por completo la visualización de un entero salón, sin tener que renovar los muebles ni esmerarte mucho en ellos. Encontrando los colores que se ajustan a la habitación, se pueden realizar sencillas obras de arte. Para este libro de ideas, hemos escogido algunas obras de Murales Divinos que esperamos te ayuden a inspirarte.