5 consejos para reformar la cocina

Acabamos de comenzar el mes de marzo y percibimos ya como las horas de luz se alargan cada día y el sol calienta cada vez más. Si te has propuesto renovar tu cocina, la primavera es un buen momento para hacerlo. Pronto llegarán los meses de verano y además de que materiales como el cemento, el yeso o el barniz se secan peor y pueden agrietarse con las altas temperaturas, si necesitas licencia de obra puede que sea más difícil conseguirla en verano, cuando el técnico pertinente está de vacaciones.

A pesar de que la crisis ha parado la compra venta en el mercado inmobiliario, gremios como el de los electricistas, los fontaneros o los carpinteros han crecido considerablemente. La gente no cambia de domicilio si no que adapta su casa actual a sus gustos y necesidades mediante obras y nueva decoración. Vivir en una vivienda que nosotros mismos hemos ideado es muy gratificante. Seguro que no encontraremos otra igual y nos complacerá inmensamente sentir que todo está tal y como nos gusta.

Para que la reforma te proporcione más beneficios que molestias necesitarás una buena planificación inicial, deberás contratar profesionales y tomar ciertas precauciones que intentaremos exponerte en este libro de ideas. A su vez, te mostraremos las ultimas tendencias en diseño de cocinas para que empieces a decidir la mejor cocina para tu vida y tu hogar.