Baldosas hidráulicas: cómo elegir un diseño

Es cierto que cada casa es diferente, así que lo que quede genial para algunos espacios es posible que no vaya tan bien para otros. Sin embargo no hay nada cómo ver ejemplos para sacar ideas y ayudarte en tu decisión. La inspiración, no obstante, no vendrá solo de fotografías en revistas, páginas webs o blogs: abre bien los ojos porque las baldosas hidráulicas están de moda y hay muchos locales comerciales donde puedes descubrirlas. Por ejemplo, en esta increíble farmacia en el centro histórico de Madrid.