Guía para aprovechar al máximo el espacio de una terraza

Las terrazas son un espacio que ofrece la oportunidad de abrirse a la vida y de permitir que ésta entre también en nuestra casa. Tener la fortuna de contar con una terraza en casa o nos lleva también a tener que tomar algunas decisiones acerca de ella. Qué uso le vamos a dar realmente, qué tipo de inversión estamos dispuestos a realizar, cuánto trabajo nos va a dar en cuestión de mantenimiento y limpieza, qué tipo de mobiliario será el más indicado, si hay que cambiar o no el pavimento… En definitiva, hay que valorar cuáles van a ser las ventajas y los inconvenientes de tener una terraza para decantarnos por un tipo de estrategia u otra. No es lo mismo una terraza amplia en un ático, por ejemplo, que un balcón o un bajo con jardín; si es cubierta o no, detalles que intentaremos resolver en este libro de ideas.