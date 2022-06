Modesta por fuera y soberbia por dentro

Sí, es un baño al que desde luego no le falta detalle alguno. Al fondo de la imagen vemos una ducha efecto lluvia que sale directamente de la pared. Una ducha muy amplia y de fácil acceso que está separada del resto del baño con una pared de obra con mampara transparente en la zona superior. Pero también nos apasiona que no se haya renunciado a la bañera, de forma sencilla y no demasiado grande pero muy acogedora e integrada también en un soporte de obra. Por lo demás, el espejo retroiluminado nos encanta, al igual que este mueble de lavabo tipo dúo que nos parece elegante, sencillo y realmente práctico. ¡Ah! Y todo el baño usa el mismo suelo tipo madera, especial para zonas húmedas como el baño. Pensar que el gres y el azulejo son las únicas alternativas para el baño es todo un error…